Kringwinkel wil nieuw filiaal openen in Garage Nijsmans ADA

25 februari 2019

14u30 1

De Kringwinkel zou graag een nieuw filiaal openen op de Merksemsebaan in Wijnegem, waar nu Carrosserie garage Nijsmans gevestigd is. Dat de tweedehandswinkel er komt, is nog niet zeker. De Kringwinkel is alles aan het voorbereiden om de aanvraag van herbestemming in te dienen bij de gemeente. “Op dit moment staat het pand nog ingeschreven als wooneigendom. Dat moet veranderd worden naar een handelszaak alvorens wij daar een winkel zouden kunnen openen. Die herbestemming ligt in handen van de gemeente”, klinkt het. Het doel is er een reguliere winkel te openen in de nabije toekomst. Wanneer exact, dan is nog niet duidelijk.

De Kringwinkel organiseerde eerder al een informatiemoment voor nabije buren waarin de plannen uit de doeken werden gedaan. Een aantal bewoners maakten zich zorgen over de bijkomende verkeersdrukte. “Vooral de parkeerdruk bleek iets te zijn waarover de buren zich zorgen maakten. Maar we voorzien voldoende privéparking aan de winkel zodat dat probleem zich niet zal voordoen.”