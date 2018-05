Koop je charcuterie nu ook online dankzij Beedrop 30 mei 2018

02u36 0 Wijnegem Een tiental kleinhandelaars uit Schoten, Schilde en Wijnegem heeft zich aangesloten bij het digitale platform Beedrop. Via Beedrop kunnen klanten voortaan hun kaas, charcuterie en zoveel meer online bestellen, waarna de producten gratis thuis worden geleverd.

In Oost- en West-Vlaanderen heeft Beedrop al een stevige voet aan de grond. Nu wil het bedrijf de provincie Antwerpen veroveren. "Wij geven kleine, lokale handelaars de kans om online te gaan", legt Juha Trombini van Beedrop uit. "Wij maken en onderhouden een website waar ze hun producten kunnen aanbieden. Bovendien sturen wij twee keer per week een koerier uit om de bestelde waren te leveren."





Beedrop focust zich enkel op voedingswaren. In Schoten/Schilde/Wijnegem zijn bijvoorbeeld een kaaswinkel, een drankenhandel, maar even goed een pralineverkoper aangesloten. Ook slager Willekens uit de Schotense Paalstraat sprong op de kar.





Beedrops regioverantwoordelijke Juha Trombini is ervan overtuigd dat men ook in Schoten en omgeving het succes van Oost- en West-Vlaanderen zal evenaren. "In andere regio's zijn we rendabel, dus waarom hier niet? Bedoeling is om stelselmatig uit te breiden in de provincie Antwerpen. Sinds kort zijn we actief in Schoten, Schilde, Wijnegem, Brasschaat, Brecht en Wuustwezel." (KDC)