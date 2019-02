Koop eens een oldtimer Porsche van een miljoen Autohandelaar Nijsmans stelt zeldzame oldtimers tentoon in pop-up Sander Bral

24 februari 2019

17u00 0 Wijnegem Een miljoen euro neerleggen voor de laatste luchtgekoelde Porsche ter wereld of 300.000 duiten achterlaten voor een oldtimer Mercedes uit 1934? Het is mogelijk in de kersverse Classic Cars pop-up op de Merksemsebaan in Wijnegem. Autohandelaar en carrosseriebedrijf Nijsmans palmde dit weekend het pand in met de oldtimershowroom tot het in april moet wijken voor een nieuwe kringloopwinkel.

Al meer dan vijftig jaar is het Deurnese familiebedrijf van Julia de Decker en haar zonen Michel en Wim Nijsmans actief in verkoop, carrosserieherstellingen en oldtimerrestauraties. De familie vierde dat dit weekend met de start van haar Classic Car Pop Up Store. Voor de naar eigen zeggen eerste oldtimer pop-up store van het land kochten de gebroeders Nijsmans het oude gebouw van Volkswagen D’Ieteren op de Merksemsebaan in Wijnegem over. Binnen dik anderhalve maand komt daar een nieuwe kringloopwinkel. Tot dan zullen liefhebbers zich in het pand kunnen verlekkeren aan oldtimers van Porsche en Mercedes-Benz.

“Dankzij een anonieme autoverzamelaar uit Antwerpen kunnen we 23 Mercedessen van de jaren dertig tot zeventig tentoon stellen”, klinkt het bij Nijsmans. “De verzamelaar wordt al een dagje ouder en wil zijn verzameling, uniek in de wereld, stilletjes aan afbouwen. Al zijn wagens zijn bijzonder goed bewaard en zijn nog volledig origineel. Een collectie oldtimer-Mercedessen als deze krijg je nooit meer bij elkaar.”

Het pronkstuk onder de tentoon gestelde Mercedessen is er één uit 1934 die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland geconfisqueerd werd door de geallieerden. Het voertuig werd door een Amerikaanse bevelhebber naar de Verenigde Staten getransporteerd en later reisde de Mercedes terug naar Europa. “Nog eentje waar verzamelaars duimen en vingers bij aflikken is The Last Waltz, de laatste luchtgekoelde Porsche die in 1998 bij het overlijden van de grote Ferdinand Porsche werd geproduceerd. Het voertuig won al verschillende wedstrijden in de Verenigde Staten en is intussen ook eigendom van iemand uit Antwerpen.

Alle wagens in de pop-up zijn ook te koop. Voor de Mercedes uit 1934 betaal je 300.000 euro. De Porsche uit 1998? Een miljoen euro graag. Classic Car Pop Up Store in Wijnegem blijft nog open tot het pand moet leeggemaakt worden voor de inrichting van een nieuwe kringloopwinkel in april. De onbetaalbare topstukken vertrekken maandag naar het Antwerp Classic Salon. Achteraf zijn ze terug te bezichtigen na afspraak. De andere Mercedessen in de expo zijn vooral cabrio’s van 1934 tot 1995. Naast Mercedes-Benz en Porsche stelt Nijsmans ook een collectie tentoon van Ferrari, BMW, Volkswagen en Peugeot.