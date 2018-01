Jeugddienst wil ontmoetingsruimte op maat van dertienjarigen 01 februari 2018

02u55 0 Wijnegem De jeugddienst van Wijnegem en het gemeentebestuur bekijken of ze de gelijkvloerse verdieping van jeugdcentrum Ahoy kunnen inrichten als jeugdhuis op maat van jongeren tussen dertien en vijftien jaar.

Schepen van Samenleving Tom Dijckmans bekijkt samen met de jeugddienst of de gemeente een locatie kan inrichten tot inloophuis voor jongeren tussen dertien en vijftien jaar oud. Dat zou er komen in jeugdcentrum Ahoy op de gelijkvloers. "Oudere tieners kunnen elkaar ontmoeten in jeugdhuizen of op café maar voor de kinderen tussen dertien en vijftien jaar is er niet echt een mogelijkheid. Zij zijn nog te jong om van het vrijetijdsaanbod te genieten. Daarom bekijken we of we hen ook een locatie kunnen geven dat volledig op maat van hun leeftijd is afgestemd", legt de schepen uit.





Toezicht

Hoe die plek er moet uitzien, wordt nog volop onderzocht. Wel staat vast dat er geen alcohol gedronken mag worden, dat roken verboden is en dat alles onder toezicht van een volwassenen gebeurt. "We denken er aan om een stille ruimte te installeren waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken of rustig een boek kunnen lezen en daarnaast ook een ruimte waar alles in het teken staat van ontspanning."





Gisteren organiseerde het jeugdcentrum een informatiemoment voor kinderen om te brainstormen over hoe die plek er zou moeten uitzien. "Felle kleuren! Graffiti en vlaggen. En foto's op de muren van de begeleiders", klonk het bij de kinderen.





Volgende week staat er nog een laatste overlegvergadering op het programma. (ADA)