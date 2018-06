Jasper Steverlinck geeft concert in Wijnegem Shopping Center 09 juni 2018

Jasper Steverlinck, Adil El Arbi en Bilal Fallah brengen vandaag een bezoek aan het Wijnegem Shopping Center. Om 14 uur zal Steverlinck een mini-concert geven die gevolgd wordt door een signeersessie.





Op die manier wil de zanger zijn Deluxe Edition van zijn album Night Prayer promoten. Dit album bevat bovenop het standaard album een bonus disc met zijn verzamelde werk uit het VTM-programma Liefde Voor Muziek.





Om 16 uur is het de beurt aan het regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah. Hun laatste film Patser deed het erg goed in de cinemazalen en komt nu uit op dvd. De patsers zullen tijd maken voor de fans en heel wat selfies en handtekeningen uitdelen. Beide meet&greets worden georganiseerd in samenwerking met Fnac en gaan door op de eerste verdieping ter hoogte van de klok. (ADA)