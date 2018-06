Jasper Steverlinck beroert shoppers 11 juni 2018

Het ging er minder uitbundig aan toe dan bij Frans Bauers doortocht een maand geleden, maar toch viel het miniconcert van Jasper Steverlinck evenzeer in de smaak bij de bezoekers van het Wijnegem Shopping Center. Hij kwam er zaterdag de 'deluxe edition' van zijn album Night Prayer promoten. De Gentse zanger zorgde voor een ingetogen en geapprecieerd optreden. Nadien volgde een signeersessie, waar ook de Antwerpse Cathy Nijns op af was gekomen. "Jasper heeft een stem als een nachtegaal", vertelt Cathy. Ciel Verbruggen uit Deurne denkt er net zo over. "De vibratie in zijn stem raakt me tot in het diepst van mijn vezels. " (KDC)