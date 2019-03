Jan Vlemincktoren wordt ingericht als kantoorruimte voor bedrijf Wijnegemhof Binnenplein wordt niet meer toegankelijk voor publiek David Acke

07 maart 2019

15u31 0 Wijnegem De Jan Vlemincktoren zal na de renovatiewerken dienst doen als kantoorruimte voor het bedrijf Wijnegemhof. Dat hebben de gemeente en de vzw Kempens Landschap beslist. Het bedrijf krijgt erfpacht voor een periode van 99 jaar. Hierdoor zal het binnenplein van het kasteel niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Begin deze maand werden de plannen voor de Jan Vlemincktoren voorgesteld tijdens een Raadscommissie in het gemeentehuis. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: “Het bedrijf Wijnegemhof zal de Vlemincktoren na de restauratiewerken verder inrichten en in gebruik nemen als kantoor. Om de overeenkomst te bekrachtigen zal er binnenkort een erfpacht afgesloten worden voor een periode van 99 jaar tussen de gemeente Wijnegem en Wijnegemhof bvba. Daarmee is de toekomst van het monument veiliggesteld.”

Alternatieve wandelweg en uitkijkplatform

Het binnenplein wordt heraangelegd waardoor de remise en de Jan Vlemincktoren opnieuw één landschappelijk geheel zullen vormen. Parkbezoekers zullen niet langer over het binnenplein kunnen wandelen. Maar door de aanleg van een alternatieve wandelweg en een brug met uitkijkplatform, blijft het zicht op het monument wel gevrijwaard. Voor speciale evenementen of activiteiten in het park zal de site ook sporadisch worden opengesteld voor het publiek.

“Van bij het begin stond vast dat we wilden samenwerken met een private partner om het monument nieuw leven in te blazen en de zorg voor het gebouw op zich te nemen. De nieuwe functie moest uiteraard rekening houden met de erfgoedwaarde van het monument en zijn ligging in een publiek en beschermd landschap. Na ontwerpend onderzoek bleek dat een functie als kantoor of polyvalente ruimte de beste optie zou zijn,” vertelt Wijnegems burgemeester Ivo Wynants. Na een tweede open oproep in december 2017 werden gesprekken opgestart met verschillende kandidaten. Dit leidde uiteindelijk tot de op til zijnde samenwerking met Wijnegemhof.

Spaans waterkasteel

De Jan Vlemincktoren maakt deel uit van het neerhof van een inmiddels verdwenen Spaans waterkasteel. Het was een prestigieus gebouw dat in de negentiende eeuw een neogotisch uiterlijk kreeg met slanke ramen en fraai bewerkte gevels. In 1978 werd de Vlemincktoren beschermd als monument, een jaar nadat het gehele Wijnegemhof als beschermd landschap werd aangeduid. De gemeente Wijnegem is eigenaar van het park en het gebouw.

De gemeente Wijnegem zal het monument eerst volledig laten restaureren. Dit wordt gedeeltelijk bekostigd door een Vlaamse erfgoedpremie van 997.964,16 euro. De werken starten midden 2019 en zullen ongeveer een jaar tijd in beslag nemen.