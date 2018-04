Jaarmarkt lokt 7.000 bezoekers meer dan vorig jaar 06 april 2018

De afgelopen jaarmarkt in Wijnegem op paasmaandag was een enorm succes. Met 21.538 unieke bezoekers waren dat er ongeveer zevenduizend meer dan vorig jaar. Toen kwamen 14.659 mensen naar de jaarmarkt. Ter hoogte van het gemeentehuis en het Gasthuis hingen tellers die het aantal unieke passanten registreerden. Vooral tussen 11 uur en 14 uur was het over de koppen lopen. Om 12 uur was het piekmoment met in totaal 5.233 bezoekers.





Een eenduidige verklaring voor het succes van de jaarmarkt is er niet. "Maar het is wel opvallend omdat er minder standhouders waren dan vorig jaar. In het Gasthuis liep een tentoonstelling. Het zou kunnen dat dat een extra trekpleister is geweest," vertelt Lambert Mostmans, voorzitter van de Raad Lokale Economie. Volgens hem zijn de handelaars heel tevreden over de afgelopen editie en werd er heel wat verkocht. (ADA)