Infomoment over veilig surfen op net 02u44 0

Childfocus en de Gezinsbond organiseren op donderdag 1 februari om 20 uur een informatiemoment rond veilig gebruik van het internet. Wat zet je wel of niet online en hoe gaan (klein)kinderen en jongeren daar mee om? Wat zijn phising, sharenting en sexting? Kan ik de privacy van mijn kind beschermen op sociale media? Dat zijn maar enkele van de vele vragen die aan bod zullen komen. Kinderen, ouders en experts zullen getuigen over de vele gevaren en zullen hun tips delen. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren.





Het infomoment vindt plaats in Gasthuis Wijnegem. Meer info: www.veiligonline.be. (ADA)