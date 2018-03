Handendans met de koningin JONGERENPROJECT KRIJGT HOOG BEZOEK IN KASTEELTJE SANDER BRAL

07 maart 2018

02u30 0 Wijnegem De vzw World-Children-Unity-Dance in Wijnegem kreeg gisteren bezoek van koningin Mathilde. De vzw leert jongeren met verschillende achtergronden samen musiceren, zingen en dansen. De koningin werd op de trappen van het Kasteeltje verwelkomd door een djembé-orkest en kreeg verschillende liederen van de jongeren te horen. Nadien nam ze actief deel aan een initiatie Indische handendans.

Hoog bezoek voor de gemeente Wijnegem gisterenvoormiddag. Honderden schoolkinderen, tientallen jongeren, vrijwilligers van de vzw World-Children-Unity-Dance (WCU-Dance), de burgemeester en de gouverneur stonden met bloemen en vlaggetjes koningin Mathilde op te wachten aan het Kasteeltje in het gemeentelijk park Wijnegemhof. Dat bezoek kadert in het project Music Connects van het Koningin Mathilde Fonds, dat elk jaar een vijftiental projecten steunt die de focus leggen op het versterken van kwetsbare jongeren. In het geval van WCU-Dance gaat dat om jongeren die in instellingen verblijven en vluchtelingenkinderen, maar even goed bijvoorbeeld slechtziende kinderen. De vzw is één van de projecten die gesteund wordt door het Koningin Mathildefonds en kans maakt op de Koningin Mathildeprijs die in mei wordt uitgereikt.





Kringgesprek

De koningin kreeg in het bijzijn van de burgemeester en gouverneur al een voorsmaakje van de grote voorstelling die de vzw eind april zal houden in het Wijnegemhof. Ze werd op de trappen van het Kasteeltje verwelkomd door een djembé-orkest en kreeg verschillende liederen van de jongeren te horen. Nadien nam ze actief deel aan een initiatie Indische handendans en ging ze in intiem kringgesprek met de jongeren. Het afscheid van haar werkbezoek werd begeleid door enkele solozangen van de jongeren.





Eén van die solozangeressen is Romy, die een erg moeilijke jeugd achter de rug heeft en het woord voerde aan de zijde van zanger en muzikant Jean Bosco Safari, die peter is van de vzw. "Het lied dat ik gezongen heb voor de koningin gaat over nooit opgeven", verduidelijkt Romy. "Zelfs al zie je het leven echt niet meer zitten, moet je blijven doorgaan. Als je dat niet doet, blijf je daar maar gewoon staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg."





"In dit unieke inclusieproject musiceren, zingen en dansen meer dan 250 jongeren samen als één grote familie", vult Gert Daniels aan, voorzitter van de vzw WCU-Dance. "Het doel van de vzw is dat de deelnemers van de acts vol vertrouwen zichzelf kunnen uiten en dat het publiek zonder vooroordelen naar de jongeren kan kijken. De opbrengsten van WCU-Dance gaan naar een project voor straatkinderen in India."





Gulden boek

Ook burgemeester Ivo Wynants (N-VA) was in zijn nopjes met het hoog bezoek. "Het is alweer een hele tijd geleden dat onze gemeente nog eens koninklijk bezoek kreeg", zegt hij. "Het ideale moment dus om het gulden boek van de gemeente boven te halen, waar Koning Albert I ooit nog in schreef. Koningin Mathilde en ik hebben het boek samen getekend ter ere van de ontmoeting en het unieke project van de vzw."





De vzw houdt een slotfestival op 29 april in het Wijnegemhof. De Koningin Mathildeprijs wordt uitgereikt op het Koninklijk Paleis op 16 mei.