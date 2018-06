Gsm bestuurt wagen, u rijdt mee STUDENTEN BEDENKEN SYSTEEM ALS BACHELORPROEF ANTOON VERBEECK

19 juni 2018

02u55 0 Wijnegem Studenten Stijn Huygen uit Ranst en Laurens Wuyts uit Wijnegem (beiden 21) hebben een systeem uitgedokterd dat een wagen zelf laat rijden met hulp van een... gsm. Het experiment past binnen hun bachelorproef.

Stijn, student Autotechnologie aan de Thomas More Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, en Laurens, die de opleiding Elektronica-ICT volgt, kregen van Toyota Belgium een RAV4 Hybrid in bruikleen voor hun bachelorproef. Samen met twee medestudenten bogen ze zich over de vraag: hoe kan je met een gsm een auto autonoom laten rijden? "In elke wagen zitten sensoren die voortdurend data produceren: de snelheid, de rem- en stuurhandelingen, de positie van het stuur,... Je kan heel veel informatie uit een wagen halen. Combineer die wettelijk bepaalde data met de camerabeelden van een gsm en je hebt genoeg om een wagen autonoom te laten rijden", leggen de studenten uit. "Wij plaatsten een gsm achter de voorruit van de wagen en vertrokken van software die we op het internet vonden. We pasten de software aan, voegden er hardware aan toe, die enkele honderden euro's kostte, en daarmee konden we de data uit de auto combineren met de camerabeelden van de gsm. Die gecombineerde informatie werd terug naar de auto gestuurd, onder de vorm van opdrachten: vertragen, het stuur naar links draaien, remmen,..."





Snelheidsborden

Verkeerslichten of snelheidsborden herkent de Toyota nog niet, maar daar gaat Thomas More de komende maanden werk van maken. "Voor de acceleratie en deceleratie gebruikt dit systeem een maximaal ingestelde snelheid. Wanneer een voorliggende auto vertraagt, zal het mee vertragen. De wagen herkent ook de markeringen op de rijbaan en zal ze volgen. Het voertuig kan met dit systeem ook volledig tot stilstand komen en terug vertrekken, maar de bestuurder dient nog wel zelf op het verkeer te letten. Bij verkeerslichten moet je opnieuw het stuur overnemen. De krant achter het stuur lezen is dus, voorlopig nog, geen optie."





'Game changer'

Gisteren gaven Stijn en Laurens de wagen, mét het systeem, terug aan Toyota Belgium. Uiteraard werd er eerst nog een ritje gemaakt. Gouverneur Cathy Berx zat mee in de wagen. "Fantastisch, veelbelovend, en hopelijk een echte 'game changer'", was haar reactie. "De dag dat deze zelflerende technologie helemaal sluitend en op grote schaal kan worden ingevoerd, kan het snel gaan met zelfrijdende wagens. In combinatie met onder meer een automatische snelheidsbegrenzer en remsystemen, breekt dan hopelijk snel de dag aan dat er geen mensen meer sterven in en door het autoverkeer."