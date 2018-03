Grote politiemacht rukt uit voor sociale inspectie 09 maart 2018

Een grote colonne van politiewagens schrikte gisteren de Turnhoutsebaan in Wijnegem op. De politie assisteerde een sociale inspectie in één van de restaurants daar. De inspectiediensten vroegen bijstand van de politie omdat er bij eerdere controles al problemen waren geweest in het restaurant. De politiemacht passeerde niet onopgemerkt bij de buurtbewoners: "Een razzia? Een ongeval met vluchtmisdrijf en achtervolging? Een reconstructie? Een overval op KBC? Uitzonderlijke passage van hoogwaardigheidsbekleder?", vroegen zij zich af. Het bleek dus om een sociale controle te zijn. De politie benadrukt dat alle betrokkenen goed meewerkten aan de controle en dat er zich geen problemen voordeden. Of er inbreuken zijn vastgesteld, was gisteren nog niet duidelijk. (BSB)