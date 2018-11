Groot Dictee der Nederlandse Taal in bib Wijnegem ADA

21 november 2018

18u07 0

In een zestigtal bibliotheken over heel Vlaanderen kan je op vrijdagavond 7 december deelnamen aan het Groot Dictee Heruitgevonden. Ook de bibliotheek van Wijnegem doet meer. Sinds 2017 is het grote dictee niet meer live te volgen op televisie en daarom bliezen verschillende bibliotheken het evenement nieuw leven in. Voor het dictee in de bibliotheek van Wijnegem hoef je alvast geen taalknobbel te zijn. “Het zit niet volgepropt met moeilijke woorden die je nooit gebruikt in het dagelijkse leven. Bovendien hebben we een aantal nieuwe spelregels toegevoegd waarbij creativiteit en snelheid een rol spelen. Zelfs met dertig fouten kan je dus nog steeds het dictee winnen,” klinkt het bij de organisatie. Wie wil deelnemen moet zich inschrijven via bibliotheek@wijnegem.be. Afspraak om 20 uur in ‘t Gasthuis.