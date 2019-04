Groene toegangspoort krijgt nieuwe beplanting nadat storm lelijk huis hield ADA

08 april 2019

19u34 0 Wijnegem Het gemeentebestuur heeft beslist om de Kastanjedreef grondig aan te pakken om de veiligheid te garanderen. De groene toegangspoort van de gemeente zal gerooid worden en opnieuw worden aangeplant. Die werken starten dit najaar.

De Kastanjedreef in Wijnegem is een groene ingang van de gemeente. En om dat ook in de toekomst zo te houden, besliste het college van burgemeester en schepenen om de dreef opnieuw aan te leggen. Door de storm van vorige maand sneuvelden heel wat bomen. Daarom besliste het bestuur versneld werk te maken van de heraanleg.

Bij die heraanleg zijn naast het gemeentebestuur ook het Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap de Voorkempen betrokken. Momenteel lopen er gesprekken om de dreef gefaseerd te kappen en opnieuw aan te planten. Vooral het eerste deel van de Kastanjedreef is er erg aan toe en zal daarom als eerste aangepakt worden. Die werken zullen waarschijnlijk dit najaar starten. De rest volgt dan het jaar daarop.

Om tot die tijd de veiligheid te garanderen worden de buitenste rijen van het eerste deel al “op stam” gezet. Dat betekent dat de volledige kruin wordt verwijderd. Sommige bomen waren ze droog dat ze spontaan in brand vlogen.

Meer over Kastanjedreef

milieu

politiek