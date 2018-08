Gratis winkel in Wijnegem Shopping Center 25 augustus 2018

Een winkel waar als gratis, het lijkt een sprookje. Maar dit weekend kan je in het Wijnegem Shopping Center gratis shoppen in de allereerste winkel van het management. Het shopping center heeft door de jaren heen al heel wat acties georganiseerd waarvoor allerlei gadgets gekocht werden. Die overschot wordt nu uitgestald. Het gaat om paraplu's, shoppingtassen, bouwhelmen, t-shirts en zoveel meer. Omdat het shopping center binnenkort een nieuw logo krijgt, moet alles nu weg. De gadgets worden vandaag uitgestald in winkelpand 218. Per persoon mag je maximum twee stuks meenemen. (ADA)