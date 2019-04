Gezocht: ijsjesverkoper voor kiosk op marktplein ADA

08 april 2019

Het gemeentebestuur is op zoek naar een uitbater die tijdens de periode van 1 juni tot 15 september de kiosk op het Marktplein een nieuwe invulling wil geven. Net als vorig jaar zou het moeten gaan om een ijsjesverkoper. Toen verkocht Ijssalon Pinguin er ijsjes. De concessie mag worden opgesplitst tussen verschillende uitbaters, maar er moet één contactpersoon en hoofdconcessionaris zijn. Geïnteresseerden kunnen de precieze voorwaarden bekomen bij het Lokale Bestuur Wijnegem via ruimtelijke.ordening@wijnegem.be. Voorstellen kan je indienen per brief of per e-mail op bovenstaand adres tot en met 24 april 2019.