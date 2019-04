Gezinsdrama in Wijnegem: politieagent brengt vrouw en twee kinderen om Sander Bral Patrick Lefelon

18 april 2019

07u39 79 Wijnegem Bij een schietpartij in het Antwerpse Wijnegem zijn vannacht vier doden gevallen. Een man, een Antwerpse politieagent (50), bracht eerst zijn twee kinderen (9 en 11) om en vermoordde daarna zijn vrouw Dominique V. (40) in haar café. Hij probeerde nadien zelf uit het leven te stappen en is ondertussen aan zijn verwondingen overleden.

Het gezinsdrama speelde zich af in café ’t Dorp aan de Wijnegemse Merksemsebaan en zou ontstaan zijn na een geëscaleerde ruzie tussen het koppel. Peter P. was eerst zijn dienstwapen gaan halen op het politiekantoor. Daarna reed hij naar huis om zijn 9-jarige zoon en 11-jarige dochter te doden, waarna hij terugkeerde naar het café om ook zijn vrouw, die het café uitbaatte, om het leven te brengen. P. wilde daarna zelf uit het leven stappen. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Politie, labo en parket kwamen woensdagnacht ter plaatse voor het onderzoek.

P. was jarenlang rechercheur bij de lokale politie Antwerpen. Vorig jaar werd hij na interne problemen overgeplaatst naar de centrale diensten op het hoofdbureau aan de Noorderlaan. De man had nog een kind uit een eerdere relatie.

Ex-voetballer Eric Van Meir was gisteren samen met het koppel naar de Brabantse Pijl gaan kijken. “Peter P. is mijn neef. Daarom kom ik wel eens in het café. Ik ben er ook lid van de supportersclub van wielrenner Tosh Van der Sande. Wij reden gisteren met een bus vol supporters naar de Brabantse Pijl. Het was een gezellige middag, ik heb er niets speciaal opgemerkt aan Peter of Dominique. Er wordt gezegd dat Peter vroeger is doorgegaan, maar in elk geval niet op de koers.”

“Rond 21.30 uur zijn wij aangekomen in Wijnegem aan het café. Ik ben dan naar huis gegaan. Andere supporters bleven nog wat drinken. Vanmorgen stond ik perplex toen ik het nieuws over de dood van Peter en Dominique en hun kinderen hoorde. Ik probeer via vrienden en familie te weten komen hoe dat drama is kunnen gebeuren.”

Later meer.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.