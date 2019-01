Gewonde bij frontale botsing aan wegversmalling Sander Bral

29 januari 2019

10u49 0 Wijnegem Aan een wegversmalling in Wijnegem zijn dinsdagochtend twee personenwagen frontaal tegen elkaar geknald. Slechts één persoon raakte lichtgewond door het ongeval.

In de Stokerijstraat in Wijnegem is het dinsdagochtend tot een ongeval gekomen tussen twee personenwagens. Wellicht gaf één van de betrokken bestuurders geen voorrang aan de wegversmalling waardoor het tot een frontale botsing kwam. Een persoon raakte lichtgewond.

De wegversmalling is aangegeven met verkeerspaaltjes maar niet met voorrangsborden. Mogelijk zorgde dat voor verwarring bij één van de twee bestuurders. Volgens het verkeersreglement moet de bestuurder die een manoeuvre uitvoert, voorrang verlenen bij een wegversmalling zonder voorrangsborden.