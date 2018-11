Gewijzigde verkeerssituatie Albertkanaalbaan. ADA

23 november 2018

Op woensdag 28 november, van 9 uur tot 15 uur, zullen bruginspecteurs van de Vlaamse Waterweg een inspectie aan de onderbouw van de brug van Houtlaan, dat is de boogbrug aan de N12 over het Albertkanaal. Om deze inspectie op een veilige manier te laten verlopen, willen de inspecteurs onder de brug op de Albertkanaalbaan werken met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer kan dan beurtelings over één rijstrook passeren.