Gervi opent nieuwe wellnesswinkel in Wijnegem ADA

03 december 2018

14u42 0

Gervi, specialist in wellnessbeleving voor thuis, heeft een nieuwe toonzaal geopend in Wijnegem. De toonzaal, gelegen langs de Houtlaan en onderdeel van de Wijnegem Trade Towers, is ruim 400 vierkante meter groot. Gervi is gespecialiseerd in jacuzzi’s, sauna’s, infraroodcabines en zwemspa’s en wil wellness bij de mensen thuis brengen. “Onze verkopers zijn getraind om de klanten te adviseren en te begeleiden naar de juiste keuze. We focussen niet op de technische uitleg van het product, maar zoeken samen met de klant naar de beste oplossing voor hun wensen en behoeftes. Ook de aankoop van een jacuzzi of sauna moet een goed gevoel geven”, zegt Joeri De Mey, filiaalverantwoordelijke voor Gervi in Wijnegem. “Daarnaast kunnen in onze belevingstuin de producten ook getest worden. Zo kunnen klanten meteen uitproberen of het product goed aanvoelt of niet.”