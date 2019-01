Gemeente gaat op zoek naar GAS-ambtenaar ADA

11 januari 2019

De gemeente Wijnegem gaat een GAS-ambtenaar in dienst nemen. Die zal onder meer sluikstorters op heterdaad moeten betrappen maar zal ook sensibiliseren. Die beslissing komt geen moment te vroeg, want de gemeente heeft te kampen met zwerfvuil. Vooral de parking aan De Jan Vlemincktoren lag de voorbije weken al veelvuldig bezaaid met flesjes en resten van eten. “Zwerfvuil is zeker een actiepunt waar we de komende legislatuur aan willen werken”, vertelt schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!). “Daarom zullen we een halftijdse medewerker in dienst nemen die de straat op zal trekken. Er moet dringend een mentaliteitsverandering komen bij de mensen zodat ze inzien dat iedereen gebaat is bij een propere buurt.” De schepen is geen voorstander van nog meer vuilnisbakken op straat omdat die vaak net zwerfvuil aantrekken. Ook het plaatsen van sluikstortcamera’s vindt de schepen geen goed idee. Liever investeert het bestuur in de ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen herkennen. Wanneer de GAS-ambtenaar in dienst treedt, is nog niet duidelijk.