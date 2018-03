Gemeente eert sportkampioenen 27 maart 2018

De gemeente Wijnegem zet op donderdag 17 mei haar sportkampioenen in de bloemetjes. Alle ploegen en sporters die het afgelopen jaar de beste waren in hun sportdiscipline, komen in aanmerking. Daarnaast komen ook sportleden die al minstens 25 jaar een bestuursfunctie uitoefenen in hun sportclub, in aanmerking.





De gemeente Wijnegem moet alle informatie over de sportkampioenen en verdienstelijke leden voor 29 april in haar bezit hebben. Die informatie kan je mailen naar sportcentrum@wijnegem.be. Sporters die tijdens de ceremonie een demonstratie willen geven, zijn ook welkom. (ADA)