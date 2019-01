Gas-ambtenaar moet sluikstorters op heterdaad betrappen ADA

Op de parking aan De Jan Vlemincktoren lag opnieuw bezaaid met zwerfvuil. Lege flesjes drank, verpakkingen van chips en plastic zakken lagen er in het rond. Op dat probleem in de toekomst aan te pakken, zal de gemeente een gas-ambtenaar in dienst nemen. Die zal mensen op heterdaad moeten betrappen maar zal ook sensibiliseren. “Zwerfvuil is zeker een actiepunt waar we de komende legislatuur aan willen werken,” vertelt schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!). “Daarom zullen we een halftijdse medewerker in dienst nemen die de straat op zal trekken. Hij zal zowel sensibiliseren als sanctioneren.” Tachelet vindt sensibiliseren minstens even belangrijk dan het bestraffen van sluikstorters. “Er moet een mentaliteitsverandering komen bij de mensen zodat ze inzien dat iedereen gebaad is bij een propere buurt. Er zijn voldoende voorzieningen om je afval kwijt te geraken.” Voorstander van nog meer vuilbakken, is de schepen niet omdat die vaak net zwerfvuil aantrekken. Ook het plaatsen van sluikstortcamera’s vindt de schepen geen goed idee. Liever investeert het bestuur in de ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen herkennen.

Wanneer de gas-ambtenaar in dienst treedt, is nog niet duidelijk. “Maar dat die er komt, dat staat vast.”