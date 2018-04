Frituursaus als eerbetoon aan vader 7 JAAR NA DOOD UITBATER LAS PALMAS MAAKT 'PONSIESAUS' COMEBACK DAVID ACKE

04 april 2018

02u40 0 Wijnegem Met lege confituurpotten stonden klanten van frituur Las Palmas vroeger aan te schuiven om die te laten vullen met de zelfbereide saus van Christiaan Van De Pontseele. Maar toen de zaak in 2011 dicht ging en de uitbater even later overleed, was dat ook het einde van de saus. Tot nu: zoon Lawrence herlanceert de lekkernij onder de naam Ponsie, als eerbetoon aan z'n vader.

Het bekende lichtroze sausje van wijlen chef-kok en friturist Christiaan Van De Pontseele komt na acht jaar opnieuw op de markt onder de naam Ponsie. Het is Christiaans zoon Lawrence die het initiatief nam. Bijna 40 jaar lang was 'de saus van't huis', een zelfbereide lichtroze saus naar recept van Christiaan, een absolute topper in eethuis-frituur Las Palmas aan de Merksemsebaan.





Origineel werd de saus gemaakt om de Wijnegemnaar een alternatief te bieden op de mayo-ketchupcombinatie op een curryworst special. Maar al snel groeide de vraag naar de zoete maar pittige saus uit als alternatief voor verschillende snacks: bij de croque monsieur, bij een witlofslaatje of ander rauwkost: de saus smaakte op bijna alles.





Unieke smaakcombinatie

"Mijn vader vertelde mij dat er zelfs mensen waren die speciaal met een grote lege confituurpot bij ons kwamen om die te laten vullen als ze op vakantie gingen", vertelt Lawrence. In 2011 hield de zaak Las Palmas op te bestaan, en enkele maanden later overleed Christiaan. Lawrence is ervan overtuigd dat de smaak zich onderscheidt van alle andere bestaande koude sauzen door zijn unieke smaakcombinatie zoet en licht pikant. De naam van de saus is een eerbetoon aan zijn vader en de familienaam.





'Bus van halve liter aub'

Op de markt in Wijnegem promootte Lawrence en zijn vrouw Kirsten de saus aan het Wijnegemse publiek. En wat opviel: heel wat mensen kenden de 'saus van het huis' van frituur Las Palmas nog goed. "Ah komt de saus terug? Dat is goed nieuws. Geef mij maar een bus van een halve liter", vraagt een vrouw. Lawrence geniet van die erkenning en is blij dat de saus vlot over de toonbank gaat, terwijl zijn vrouw Kirsten de ene curryworst special na de andere verkoopt. "Ik speelde al enkele jaren met het idee maar het blijft toch altijd een stap in het onbekende. Nu heb ik mijn job als bediende opgegeven om mij volledig op de verkoop van Ponsie te focussen", vertelt hij terwijl hij maar flessen saus blijft verkopen. Op dit moment wordt de saus enkel verkocht aan broodjeszaken en frituren.





"Maar niets weerhoudt ons om het te verdelen in supermarkten", aldus Lawrence. Het recept is het origineel van zijn vader Christiaan. Maar zoals dat hoort, verklapt ook Lawrence de geheime ingrediënten liever niet.