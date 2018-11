Frietketel vat vuur in chirolokaal Toon Verheijen

18 november 2018

18u30 0 Wijnegem Enkele leden van de Chiro hebben zondagnamiddag een grote brand voorkomen in hun lokaal. Een friteuse was er om een onduidelijke reden in brand gevlogen.

Drie jongeren van de Chiro waren samen naar een film aan het kijken in het lokaal aan de Wommelgemsesteenweg toen ze in de keuken een knal hoorden en de fritpot in brand bleek te staan. Met een brandblusser en een natte dweil, kregen de jongeren het vuur zelf uit. De brandweer heeft het lokaal nog wel moeten verluchten. De schade bleef beperkt.