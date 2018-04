Frans Bauer speelt dak van Shopping Center 03 april 2018

02u40 0 Wijnegem Een polonaise in een winkelcentrum: 't is niet iets wat je elke dag ziet. Frans Bauer kreeg het zaterdag toch maar mooi voor mekaar in het Wijnegem Shopping Center.

De Nederlandse zanger kwam er zijn nieuwe album 'Levenslied' promoten en koppelde daar een miniconcert en signeersessie aan. Het moet gezegd dat Bauer in grote vorm was. Hij entertainde en charmeerde de paar honderd (vooral vrouwelijke) fans die waren komen opdagen.





Toen een dame met een mentale beperking het podium op kwam voor een knuffel met haar idool zei Bauer gevat: "Nu gaat mijn vrouw me niet meer binnen laten." Tijdens Bauers grootste hit 'Heb je even voor mij?' ging het dak van het Shopping Center er helemaal af.





Aanstekelijk

Verschillende Bauer fans waren speciaal voor de gelegenheid naar Wijnegem afgezakt, maar ook heel wat toevallige voorbijgangers bleven tijdens het half uur durende optreden in de buurt van het podium plakken. Bauer heeft nu eenmaal iets aanstekelijks. "Het is puur toeval dat ik uitgerekend vandaag hier kwam shoppen. Het concert van Frans Bauer is een aangenaam extraatje", zei Romy Thielens uit Sint-Niklaas.





Toffe liedjes

"Ik hoor hem wel graag bezig. Hij heeft toffe liedjes en ziet er nog goed uit ook. Dit is de eerste keer dat ik hem live bezig zag en het is zeker voor herhaling vatbaar!" (KDC)