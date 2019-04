Familie en vrienden houden stille wake aan verzegeld café na gezinsdrama Wijnegem Patrick Lefelon

19 april 2019

21u35 0 Wijnegem Een honderdtal vrienden, buren en klanten is vrijdagavond samengekomen aan café ‘t Dorp om stil te staan bij de dood van het gezin van Dominique V., Peter P. en hun kinderen Jamie en Jack.

Afgelopen woensdag stonden zij ook op de stoep van café ‘t Dorp. Toen was iedereen in opperbeste stemming voor de uitstap met de supportersclub van Tosh Van der Sande naar de Brabantse Pijl. Na de uitstap hadden ze nog pintjes gedronken in het café van het koppel. Daar kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen Dominique V. en Peter P., een politieman. Toen de vrouw haar man zei dat ze een punt wilde zetten achter hun relatie, liep Peter P. woedend naar buiten. Hij reed naar huis en schoot daar hun twee kinderen dood. Vervolgens keerde hij terug naar het café, waar hij ook zijn vrouw om het leven bracht en vervolgens zelfmoord pleegde.

Vrijdagavond waren veel wielerliefhebbers terug op de afspraak aan het café dat sinds woensdagnacht is verzegeld door de politie. Nu voor een stille wake na het gezinsdrama waarin Dominique (40), Jamie (11) en Jack (9). Er werd weinig gezegd, veel mensen namen elkaar eens stevig vast, dikwijls met tranen in de ogen. De twee zussen van Dominique V. waren aanwezig om kaarsen en foto’s neer te leggen aan het bloementapijt dat zich voor het café vormde.

Tosh Van der Sande vertegenwoordigd

De supportersclub van Tosh Van der Sande werd vertegenwoordigd door de ouders van de renner. De renner zelf kon er niet bij zijn. De club organiseert elk jaar in juni een wielerwedstrijd in Wijnegem maar die zal dit jaar niet plaatsvinden.

Bij veel mensen blijft de vraag hangen hoe dit drama voorkomen had kunnen worden. De relatie tussen Dominique en Peter zat al een tijdje in het slop. Klanten hadden vaker ruzies meegemaakt, maar niemand had kunnen denken dat het conflict zo dramatisch zou aflopen. Wat de rouwenden het meest bezighoudt, is de vraag waarom Peter P. ook zijn twee kinderen, waarop hij zo fier was, in zijn waanzinnige moordtocht heeft meegesleurd.

Ook burgemeester Ivo Wynants (N-VA) kwam zijn steun betuigen.