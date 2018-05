Enquête over invoer autodeelsysteem 26 mei 2018

De gemeente Wommelgem is een enquête gestart om de vervoersnoden van de Womelgemnaren in kaart te brengen. Via de vragenlijst wil de gemeente nagaan of autodelen naar Wijnegem gehaald kan worden. De vragen gaan over parkeergelegenheid in jouw straat, het aantal voertuigen waarover je beschikt, waarvoor je je wagen gebruikt en of je een autodeelsysteem zou overwegen. Je kan de enquête invullen op de website van de gemeente via www.wommelgem.be/





enquete-autodelen. (ADA)