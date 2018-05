Durf! wordt Dorpspartij Durf! 07 mei 2018

De Wijnegemse politieke partij Durf! zal de komende gemeenteraadsverkiezing naar de kiezer trekken onder de naam Dorpspartij durf! Tegelijk maakte de partij ook twee nieuwe namen bekend die zullen opkomen: Birgitt Van Beeumen (37), die in De Drei Lindekens in Schilde werkt en opgroeide in Wijnegem en Els Verheyen (45), verantwoordelijke vrijwilligerswerking bij Broederlijk Delen. Grote politieke ambities koestert Verheyen echter niet. "Zij verkiest eerder een rol op de achtergrond maar wil uit sympathie voor het werk van de afgelopen jaren een figurantenrol aannemen op de lijst", vertelt Steven Peremans. Peremans zal opnieuw op de lijst staan. Hij was tussen 2013 en 2015 voorzitter van de gemeenteraad. De komende weken worden nog drie nieuwe namen bekend gemaakt. (ADA)