Drie nieuwe namen voor Dorpspartij Durf 19 mei 2018

Dorpspartij Durf stelt drie nieuwe gezichten voor die opkomen in oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opvalllend: de partij versterkt zich met drie vrouwen: Les van Genegen (43), Nadia (54) en An Stuyck (49). Op zaterdag 26 mei, tussen 12 uur en 14 uur, zal lijsttrekker Nadine Wouters samen met enkele andere kandidaten en sympathisanten aanwezig zijn op het kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Merksemsebaan. Bedoeling is om ideeën en suggesties te verzamelen bij de Wijnegemnaren en hun vragen over onze reeds gerealiseerde ambities te beantwoorden. De drie nieuwe gezichten zullen dan worden voorgesteld. (ADA)