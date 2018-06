Dorpspartij durf! maakt drie nieuwkomers bekend 30 juni 2018

Dorpspartij durf! trekt naar de kiezer met de slogan #KiesLokaal, waarmee de partij haar lokale karakter wil benadrukken en dat ze niet gebonden is aan nationale invloeden. In de zomer zal de partij ook de tien speerpunten bekendmaken. Ondertussen raakt de lijst steeds meer gevuld met nieuwe gezichten. Greet Anthoni (40), Guy Forssman (52) en Dorothy De Beuckelaer (45) worden toegevoegd. Guy is de bekendste naam. Hij is media-expert bij het Belgische leger,coördinator van het Buurtinformatienetwerk van de Wijnegemse zelfstandigen en vrijwilliger in het gemeenschapscentrum 't Gasthuis. (ADA)