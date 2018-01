Domein De Leeuw wordt natuurlijk speelpark 31 januari 2018

02u40 0 Wijnegem De werken aan het domein De Leeuw naast gemeentepark Wijnegemhof starten in de tweede helft van maart. De uitgebrande gebouwen worden gesloopt.

"Er komt een natuurlijk speelpark met boomstronken, heuvels en putten. Het is niet de bedoeling dat er schommels en glijbanen komen. We hebben gekozen om het speeltterein Robinson Crusoe te noemen", vertelt schepen Luc Monsieur (Durf!). De skateramp die momenteel naast het zwemcomplex staat verhuist ook naar de site De Leeuw. De firma Donkergroen zal de werken uitvoeren.





In een volgende fase zal er ook een volleybalveld en basketbalveld aangelegd worden en komt er tijdelijk een hondenwei. Op lange termijn wordt er bekeken met de jeugdbewegingen of een verhuis naar het domein voor hen een optie is. Die gesprekken zijn nog volop aan de gang. Die eventuele verhuis zal niet meer voor deze legislatuur zijn omdat die nieuwe lokalen niet opgenomen zijn in het budget.





Het gemeentebestuur hoopt de werken rond te hebben voor de winter van 2018 goed en wel gestart is. (ADA)