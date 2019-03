Dirk Jaspers nieuwe voorzitter N-VA Wijnegem ADA

07 maart 2019

16u08 1

Het partijbestuur van N-VA Wijnegem heeft Dirk Jaspers verkozen tot nieuwe voorzitter; Stefaan Baladi wordt ondervoorzitter. Beiden hebben ze een mandaat voor de komende drie jaar. Jaspers is sinds kort met pensioen nadat hij verschillende beroepen uitoefende, vooral in het onderwijs. Zo gaf hij dertig jaar les aan het V.I.T.O. in Hoogstraten en was hij docent aan de Karel de Grote Hogeschool. Verder is Dirk ook oprichter van een tweejarige postacademische vorming voor leerlingbegeleiders aan de Universiteit Antwerpen. Stefaan Baladi volgde hotel- en cateringmanagement aan Plantijn Hogeschool Antwerpen en rampenmanagement aan de Universiteit Antwerpen en werkt als Assistent Operaties Tram Antwerpen bij De Lijn.