Deurns ijssalon verkoopt ijsjes in kiosk Marktplein 02 juni 2018

02u53 0 Wijnegem Het vernieuwde Marktplein in Wijnegem is officieel ingehuldigd. Dat gebeurde aan de kiosk in het midden van het plein want ook daar was er iets te vieren. IJssalon Pinguin uit Deurne zal er al zeker tot en met 17 september ijsjes en milkshakes verkopen.

De gemeente Wijnegem zocht een uitbater om die kiosk een herbestemming te geven. Uiteindelijk viel de keuze op een ijssalon. Volgens burgemeester Ivo Wynants is dat een meerwaarde. "Op dagen zoals vandaag wanneer het markt is, lust iedereen wel een lekker ijsje. Er is ook een terras voor de kiosk dat gezellig ingericht kan worden zodat marktbezoekers even kunnen uitblazen. Wij hopen dat de uitbaters heel tevreden zijn en dat die termijn tot in september eventueel verlengd kan worden."





Woody de Beuckelaer zal het ijssalon uitbaten. "Wij hebben al een salon in Deurne en speelden al even met het idee een tweewinkel te openen. Dit is voor ons de ideale kans om te kijken of er voldoende vraag is." IJssalon Pinguin bestaat al tachtig jaar en werd opgericht door grootmoeder Mie Goor. Ze begon met een grote pot naast een klein diepvriezertje in de hal van haar woning. Later kwamen haar kinderen en kleinkinderen meehelpen in de zaak. Het hele weekend loopt er een actie en krijg je een bolletje ijs gratis.





(ADA)