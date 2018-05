Cursisten exposeren bloemstukken 26 mei 2018

In het 't Gasthuis van Wijnegem vindt dit weekend de jaarlijkse tentoonstelling van Florissant plaats, de bloemensierkunstvereniging van de gemeente. Van 10 uur tot 18 uur stellen de cursisten hun bloemstukken voor. Ook de voortuin van het gemeenschapscentrum is versierd met kleurrijke bloemen. De cursisten hebben allemaal twee, drie bloemstukken gemaakt de afgelopen maanden onder leiding van verschillende lesgevers. De tentoonstelling gaat door in de kapel en de foyer van t' Gasthuis. De inkom bedraagt 2,50 euro. Florissant is een vereniging van meer dan 60 cursisten, en gewoonlijk komen er meer dan 500 kijklustigen op af.





(ADA)