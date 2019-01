CRU Wijnegem definitief gesloten Winkel open midden februari aan Antwerpse Groenplaats ADA

11u33 0 Wijnegem CRU Wijnegem sluit vandaag de deuren om zijn verhuis naar het centrum van Antwerpen voor te bereiden. De nieuwe belevingsmarkt op de Groenplaats opent op 21 februari. In de tussentijd kunnen klanten nog altijd terecht in Wijnegem om CRU-bestellingen af te halen of thuis te laten leveren.

CRU Wijnegem is vanaf vandaag definitief gesloten. De winkel die tot de Colruyt Group behoort verlaat Wijnegem en trekt naar het centrum van Antwerpen. Daar opent het filiaal op de Groenplaats vanaf 21 februari de deuren. Tussen de sluiting van Wijnegem en de opening van de belevingsmarkt op de Groenplaats zitten nog enkele weken. “We zijn nog volop bezig om het pand op de Groenplaats om te vormen tot een echte overdekte markt. We recupereren bovendien enkele grote meubelen uit Wijnegem, zoals de koeltoog, de broodoven en het koffiemeubel. Dat vraagt wat tijd. Vandaar dat onze klanten het een maand zonder fysieke CRU moeten doen. Maar we gaan dat compenseren met een feestelijke opening,” vertelt belevingsmanager Didier Vanghendt.

Thuislevering

CRU zocht een oplossing om die periode te overbruggen, zodat klanten hun producten kunnen blijven kopen. “We testen verschillende opties. In een eerste fase kunnen klanten hun bestelling zelf afhalen in het huidige pand in Wijnegem of hun boodschappen thuis laten leveren via boodschappenplatform Apporto,” zegt Jo Spiegeleer van CRU. Dit is een app die mensen toelaat om makkelijker boodschappen te doen voor elkaar. Klanten geven hun boodschappenlijstje met CRU-producten eenvoudig door via e-mail of telefoon. Daarna zetten CRU-medewerkers alles klaar en zoeken zij via Apporto een boodschapper uit de buurt, die de bestelling aan huis levert in ruil voor een kleine vergoeding.

Het nieuwe pand op de Groenplaats in Antwerpen biedt alvast veel potentieel. Dat zegt ook Jo Spiegeleer: “We zijn ervan overtuigd dat we op de Groenplaats nog meer klanten kunnen bereiken dan in Wijnegem. Een centrale locatie in de stad met veel passage is ideaal voor een winkelconcept zoals CRU. Dat merkten we de voorbije twee jaar op de Kouter in Gent. Daar rekenen we niet alleen buurtbewoners tot onze vaste klanten, maar ook heel wat dagjesmensen en mensen van net buiten de stad.”