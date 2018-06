CRU verhuist naar Groenplaats in Antwerpen 13 juni 2018

Het winkelconcept CRU in Wijnegem verhuist naar de Groenplaats in Antwerpen. Zo lijkt er eindelijk een definitieve invulling in zicht voor het winkelpand in de Scheldestad.

Het was ooit een Albert Heijn, die moest sluiten nadat Delhaize en Albert Heijn fusioneerden. Het was één van de twee zaken in het Antwerpse die in 2016 de sluiting opgelegd kregen. Colruyt huurt het pand sinds oktober en kondigde eerder al aan dat er een Spar zou komen. Maar gisteren werd beslist om er een CRU in te huisvesten, geen nieuwe, wel de bestaande CRU uit Wijnegem. De groep geeft toe dat de CRU op een nieuwe, meer centrale locatie betere cijfers zou moeten halen. "Dit was voor ons een unieke opportuniteit, die we met beide handen hebben gegrepen. Antwerpen is en blijft voor ons een absolute 'must have'. We zijn ervan overtuigd dat deze meer centrale ligging voor extra mogelijkheden voor CRU kan zorgen. We blijven heel sterk geloven in het CRU-concept, en kijken ernaar uit om nu nog meer klanten kennis te laten maken met deze unieke formule", zegt Jo Spiegeleer, Business Unit Manager CRU. Colruyt ziet ook dat de stedelijke vestiging in Gent meer succes kan boeken en wil dat succes nu in Antwerpen herhalen.





CRU heeft momenteel drie locaties: Overijse, Gent en Wijnegem. Het gaat om een marktplaats voor de fijnproever met een breder budget. (NBA)