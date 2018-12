Burgemeester Wynants stopt na zomer 2021 “Meer tijd voor kleinkinderen” David Acke

04 december 2018

13u34 0 Wijnegem Het nieuwe schepencollege van de gemeente Wijnegem is bekend. Winnaar van de verkiezingen N-VA en tweede grootste partij Dorpspartij Durf! gaan samen de komende zes jaar besturen. Meteen kondigt burgemeester Ivo Wynants ook zijn pensioen aan. Vanaf 1 september 2021 neemt eerste schepen Leen Wouters de sjerp van Wynants over.

De nieuwe bestuursploeg die Wijnegem de komende zes jaar zal besturen is bekend. Die zal bestaan voor N-VA uit burgemeester Ivo Wynants, schepenen Leen Wouters en nieuwkomer Maarten Janssens en voor Dorpspartij Durf! worden Nadine Wouters en Tom Tachelet voorgedragen als schepenen. Deze groep zal tot eind augustus 2021 samen besturen, nadien zal Juul Liekens (N-VA) het ambt van schepen Leen Wouters overnemen die op haar beurt vanaf 1 september 2021 de sjerp overneemt van burgemeester Ivo Wynants, die op pensioen gaat. “Die dag gaat ook mijn vrouw op pensioen en ik word er dan ook zeventig. Ik zou nog door kunnen doen maar ik denk dat dat een mooi moment is om afscheid te nemen van mijn politieke carrière,” vertelt de burgemeester. “Bovendien wil ik de jeugd de kans geven om Wijnegem goed te besturen. Er staat een sterk team klaar dus ik kan de gemeente met een gerust hart overdragen.”

Dat Wynants stopt in het midden van een nieuwe legislatuur en niet in oktober voor de nieuwe verkiezingen heeft te maken met het feit dat hij nog een aantal belangrijke dossiers wilde opvolgen. “Ik denk aan de Vlemincktoren die erg belangrijk is en een nieuwe invulling krijgt en er zijn nog een aantal bovenlokale projecten die opgevolgd moeten worden.” Bovendien wil Wynants er alles aan doen dat er een zachte overgang gerealiseerd kan worden.

Kleinkinderen

Wat hij na zijn politieke carrière wil gaan doen, daar heeft de burgemeester al over nagedacht. “Mijn vrouw en ik hebben sinds een aantal jaar een mobilehome. We dromen er beiden van om eens langer weg te kunnen gaan dan twee weken. Daarnaast woont mijn broer in Spanje en verhuist mijn zus binnenkort naar Frankrijk. Hen zullen we dus regelmatig bezoeken. En uiteraard heb ik ook kleinkinderen waar ik heel graag meer tijd in wil investeren.” Toch telt Wynants niet af naar de dag dat hij de sjerp overdraagt. “Ik ben nog steeds heel gemotiveerd en wil de komende jaren nog heel veel voor Wijnegem betekenen. Ook de partij zal ik steeds blijven steunen, ook tijdens mijn pensioen. Misschien dat ik nog in de gemeenteraad zal zetelen maar dat is nog helemaal niet zeker.”

Tot die overgang zal Leen Wouters schepen zijn van Economie, Huisvesting, Informatie en Vrije Tijd en Gezondheid. Nadien zal Juul Liekens haar schepenambt overnemen. Liekens stond op de derde plaats bij N-VA tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en behaalde 105 voorkeurstemmen.