Brandweer Zone Rand zoekt veertig vrijwilligers 01 augustus 2018

De Brandweer Zone Rand is voor verschillende posten in de zone op zoek naar in totaal veertig brandweermannen. Als brandweervrijwilliger stel je je van thuis uit beschikbaar voor oproepen. Daarom is het belangrijk dat je binnen de vijf minuten van de brandweerpost woont. Vrijwilligers moeten minimaal één week op vier van dienst zijn samen met de ploeg, maar hoe vaker je beschikbaar bent, hoe beter. (VTT)





Meer info op www.brandweerzonerand.be of www.ikwordbrandweer.be