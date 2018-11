Black Friday lokt 150.000 shoppers naar winkelcentrum Ben Conaerts

17u59 0 Wijnegem Het Wijnegem Shopping Center is tijdens het Black Friday-weekend volledig overrompeld. Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag zijn meer dan 150.000 mensen komen winkelen.

Het was al het derde jaar op rij dat het winkelcentrum een Black Friday-weekend heeft georganiseerd. Voor de gelegenheid deden alle 250 winkels hun deuren open op zondag, werden er kortingen gegeven en zorgden allerlei muziekbandjes voor extra animatie.

Met meer dan 150.000 bezoekers in drie dagen werd het een enorme overrompeling. Vrijdag telde het centrum 48.000 bezoekers, zaterdag werd een topdag met 55.500 shoppers en ook zondag werd de kaap van 50.000 klanten vlot gehaald. “De formule van het Black Friday-weekend wordt steeds populairder”, zegt woordvoerder Hans Van Laer. “Hoewel het weer dit weekend mooier was, doen we beter dan vorig jaar. Zowel voor vrijdag als zaterdag zitten we met een stijging van zeven procent. Omdat alle shoppers gespreid kwamen, bleef de drukte aangenaam. Alleen op de piekmomenten rond 16 en 17 uur was het over de koppen lopen.”