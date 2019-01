Bedrijf eert overleden werknemer met eigen straatnaam na 25 jaar trouwe dienst David Acke

14 januari 2019

17u52 0 Wijnegem Het Wijnegemse bedrijf EREA heeft zijn overleden medewerker Patrick Wuytack geëerd door een straatnaam naar hem te noemen. De familie van Patrick is enorm trots maar vooral erg dankbaar voor de mooie geste van het bedrijf waar hun vader en echtgenoot 25 jaar lang werkte. “We kunnen niet anders dan tonnen respect hebben hiervoor,” klinkt het. Patrick overleed op 29 december 2017.

“Een groots gebaar waarvoor wij alleen maar tonnen respect kunnen hebben.” Zo omschrijft Bjorn Wuytack het initiatief van het Wijnegemse bedrijf EREA. Op 29 december 2017 overleed zijn vader Patrick Wuytack onverwacht na een slepende ziekte. Het nieuws sloeg in als een bom bij zijn collega’s. “We wensten elkaar allemaal fijne feesten en een goede vakantie maar niemand had verwacht dat we Patrick bij de start van 2018 niet meer zouden zien. Zijn overlijden verraste ons allemaal,” vertelt directeur Jeroen Goedschalckx. Na 25 jaar trouwe dienst, wilde het bedrijf zijn overleden werknemer op een gepaste manier eren. “Patrick was een voorbeeld voor ieder van ons. Hij was altijd goedlachs en had een ongelofelijk gevoel voor humor. We bestaan al sinds 1933 en dat maakt dat heel wat werknemers hier vaak al decennia lang werken en iedereen goede vrienden zijn en daarom wilden we onze overleden vriend eren.”

Meteen na Patrick zijn dood was er al het idee om een straat op de site van het bedrijf naar hem te noemen. “Een paar weken na de begrafenis hebben we de procedure in gang gezet. Dat ging vlot en dan was het zoeken naar een gepast moment om de straatnaam te onthullen,” gaat de directeur verder. Dat moment kwam er begin deze maand tijdens de nieuwjaarsreceptie. “We werden per brief uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van EREA. Er stond dat er ook een kleine herdenking zou zijn voor onze vader. We hadden helemaal niet door dat er veel meer te gebeuren stond,” vertelt zoon Bjorn. “Plots werd dat bordje onthult en zagen we dat er een straat naar onze vader genoemd was. Dat was enorm emotioneel voor ons en tegelijk voelden we ons zo trots op onze vader. De dankbaarheid en ons respect naar EREA toe is zo gigantisch groot.” Dat het bedrijf iets wilde organiseren, daar was de familie van Patrick van op de hoogte “maar een jaar na het overlijden hadden we dit grootse gebaar niet meer verwacht.”

Dat Patrick ongelofelijk trots moet zijn geweest moet hij dit geweten hebben, dat staat vast, volgens zijn zoon. “Maar hij zo er zeker niet over opscheppen. Zo was hij niet. Ik denk dat hij in alle stilte zou genieten van dit initiatief.”