Assepoester en Prins Victorian verrassen kinderen met optreden in Shopping Center ADA

04 maart 2019

Opvallend veel jonge kinderen deze morgen in Wijnegem Shopping Center en dat had alles te maken met de komst van Assepoester en Prins Victorian. Zij verrasten de kinderen met een gratis optreden in de centrale hal. Daarmee promootten actrice Helle Vanderheyden (Assepoester) en acteur Thomas Van Goethem (Prins Victorian) de nieuwe musical Assepoester die vanaf 7 april te zien is. De kinderen werden getrakteerd op vier nummers die in de musical te horen zullen zijn. Na de performance was er voor jong en oud een mogelijkheid om een meet & greet te doen en op de foto te gaan met de aanwezige cast.

Op woensdag 6 maart en zaterdag 9 maart doet Wijnegem het nog eens over. Tijdens de hele krokusvakantie is het ook mogelijk het glazen muiltje van Assepoester aan te passen voor een photowall. Dit kan doorlopend van 14 uur tot 18 uur.

Op vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart zakken ook nog ridders uit de musicaltopper ‘Spamalot’ af naar Wijnegem. In totaal zullen vier ridders in maliënkolders en met zwaarden de bezoekers meenemen op een ‘zoektocht’ naar de heilige graal van Wijnegem: een exclusieve Duvel van ’t vat. Beschikbaar in the Hub, de mancave van Wijnegem.