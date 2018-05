Al 208 studenten dingen naar tofste vakantiejob van het jaar 29 mei 2018

03u00 0 Wijnegem Al 208 studenten uit binnen- en buitenland hebben gesolliciteerd voor wat nu al de leukste studentenjob van het jaar kan zijn: shoppen. Opvallend: slechts 4 mannen wagen hun kans

Enkele weken geleden lanceerde het Wijnegem Shopping Center een opreoep voor de studentenjob waarbij de student voor 1.500 euro mag shoppen en de kleren ook mag houden. Daar komt nog een loon bovenop. Dat voordelige plaatje zorgde ervoor dat heel wat jongeren hun kans waagden. En ze komen van ver. "Het merendeel komt natuurlijk uit de provincie Antwerpen maar ook andere provincies zijn vertegenwoordigd. Er zijn zelfs studenten uit Nederland die zich hebben aangemeld," vertelt Katrien Geysen van Wijnegem Shopping Center. Vooral vrouwen zien dit als de gedroomde job, want 204 van de kandidaten zijn vrouwen. Slechts vier mannen wagen hun kans. "Maar dat aantal kan nog oplopen. Solliciteren kan nog tot 31 mei", aldus Geysen. Heel wat kandidaten volgen een communicatierichting en zien deze kans als een springplank als influencer of als ervaring voor een job in de communicatie. "Maar er zitten ook totaal andere profielen bij. Zo zijn er ook studenten onderwijs. De jongste kandidaat is amper vijftien jaar."





Na het afsluiten van de procedure, zal het marketingteam zich buigen over alle filmpjes. En dat zal geen eenvoudige klus zijn. "Het valt enorm op dat de filmpjes superleuk en enthousiast gemaakt zijn. Het zal heel moeilijk zijn om daaruit te kiezen", aldus Katrien.





Wie zich nog kandidaat wil stellen, kan dat via hallo@wijnegemshoppingcenter.be. (ADA)