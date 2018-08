ACOD wil sluis Wijnegem lam leggen 01 augustus 2018

02u35 0 Wijnegem De socialistische vakbond ACOD zal volgende week actie voeren aan de sluis in Wijnegem. Hierdoor zullen er geen binnenschepen door de sluis kunnen.

De vakbond kan zich niet vinden in het plan van de Vlaamse Regering om het statuut van ambtenaren te wijzigen. Dat zou betekenen dat ambtenaren vanaf hun 31ste ziektedag maar 65 procent van hun brutoloon zouden krijgen. "Onbegrijpelijk," vindt Patrick Marivoet van het ACOD.





Besparingsmaatregel

Volgens het ACOD is dit niet meer dan een besparingsmaatregel op de kap van mensen die al ziek zijn. Zelf vindt Marivoet niet dat meer dan 31 dagen ziek zijn op een jaar veel is. "Het is een vaststelling dat ambtenaren steeds langer ziek zijn. Vandaar dat de regering die maatregelen er nu nog snel door wil krijgen voor ze op vakantie vertrekken. Dat kunnen we niet laten passeren." Wanneer de actie in Wijnegem geen zoden aan de dijk brengt, zal de vakbond zich richten op de haven van Antwerpen. "Maar daarvoor is het nu nog te vroeg." (ADA)