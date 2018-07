67.000 shoppers maken Wijnegem Shopping Center onveilig 03 juli 2018

Het was bakken en braden tijdens het eerste soldenweekend. En daar heeft het Wijnegem Shopping Center voordeel uit kunnen halen. Zo'n 67.000 shoppers trokken naar het winkelcenter afgelopen weekend. "Ik denk dat het voor vele mensen buiten té warm was om te shoppen en onze airco werd dus geapprecieerd.





Dit in combinatie met de extra's die we voorzien hadden, zoals een grote zandbak met speelboot voor de kinderen en het WK scherm, zorgde voor een aangename shopsfeer", vertelt Katrien Geysen van Wijnegem Shopping. Een vergelijking maken met vorig jaar is moeilijk. Toen was er geen zondagopening en regende het bovendien. (ADA)