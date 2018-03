25 jaar Wijnegem Shopping Center SANDRINE (TOEN 21) WAS ER AL BIJ OP 11 MAART 1993 DAVID ACKE

13 maart 2018

Op 11 maart 1993 opende het Wijnegem Shopping Centrum voor de eerste keer de deuren.

Het winkelcentrum lokte op 25 jaar al miljoenen shoppers. 29 werknemers waren er bij vanaf dag één. Zij werden gisteren in de bloemetjes gezet. Sandrine Van Oproy (46) is één van hen.





"Ik ga nooit meer weg. Het is hier veel te goed."





Het Wijnegem Shopping Center bestaat 25 jaar en voor die gelegenheid werden 29 mensen die er van dag één bij waren in de bloemetjes gezet. Een aantal kon er niet bij zijn, maar 19 wel. Schoonmaakpersoneel, verkopers en winkeleigenaars, allemaal kregen ze een boeketje en een fles champagne overhandigd. Eén van hen is de immer bescheiden 'Tarzan'. Nog voor het Shopping Center er stond, was hij al op de site aan de slag als schoonmaker. Een echte spraakwaterval is de man niet. "Ik doe gewoon mijn job om geld te verdienen," glimlacht hij. Winkeleigenaar Sandrine Van Oproy (46) van Café au Lait steekt wel de loftrompet af over Tarzan. "Als ik hem 's morgens tegenkom, dan is mijn dag al geslaagd. Altijd vriendelijk en een eeuwige glimlach. Hij is te bescheiden," plaagt ze hem. Tarzan duikt zachtjes weg onder zijn pet.





Grootste van Europa

Sandrine sprong 25 jaar geleden mee op de kar van het Shopping Center. "Dat was destijds ongezien hé. Er groeide een heel dorp op deze site. Je moet weten dat dit een heel drassig gebied was. Ze hebben nogal mogen pompen om al dat water weg te krijgen. Maar daarvoor kregen wij wel het mooiste, grootste en nieuwste shopping center van Europa."





En dat sprak leveranciers wel aan. "Voor ons als winkeliers was dit een enorme opportuniteit. Door de diverse waaier aan winkels kon je gemakkelijker leveranciers overtuigen om unieke collecties naar hier te halen," legt Sandrine uit.





Toen ze 25 jaar geleden de stap zette was Sandrine 21. "Jong en onwetend," lacht ze. "Maar ik heb de stap gezet. In het begin weet je niet wat je kunt verwachten. Heel veel andere voorbeelden waren er nog niet. Maar een plek waar je zowel kan eten, shoppen, rondslenteren en zelfs computerlessen kunt volgen, dat leek mij heel interessant. En ik heb nog geen seconde spijt van die keuze. Ik zie mezelf ook niks anders doen," vertelt Sandrine.





Tramhalte

Een dag die ze nooit zal vergeten is vrijdag 6 augustus 1993. "Het Shopping Center was gewoon leeg. In 25 jaar is dat de enige dag dat hier in de voormiddag niemand was," herinnert Sandrine zich. Reden was de begrafenis van koning Boudewijn. "De mensen zaten allemaal voor hun televisie."





Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het Shopping center was volgens Sandrine de komst van de tramhalte. "Bezoekers moesten zich soms tot vijftien minuten van hier parkeren omdat de parking vol stond met wagens van de medewerkers. Met de komst van de tram komt het merendeel nu met het openbaar vervoer, waardoor klanten zich gemakkelijk op de parking kunnen zetten."





Vandaag telt het Wijnegem Shopping Center vijfhonderd winkels samen goed voor 59.690 vierkante meter winkelruimte. Zo'n 2.100 mensen komen er elke dag werken.