2.400 vierkante meter aan kerstspullen in Wijnegem Shopping Center 16 augustus 2018

Voor velen lijkt Kerstmis nog erg ver weg maar voor sommigen kunnen de kertballen en slingers niet snel genoeg van onder het stof gehaald worden. Voor de liefhebbers opent volgende maand de grootste winkel met kerstartikelen in de Benelux in Wijnegem Shopping Center. It's all about Christmas komt in het pand waar tot vorige maand Peek & Cloppenburg gevestigd was. De winkel is 2.400 vierkante meter groot en zal tot midden januari open zijn. Nadien maakt de kerstwinkel plaats voor een nieuwe winkel. Welke dat zal zijn, is nog niet duidelijk.





Ook in Antwerpen komt er een gelijkaardige kerstwinkel. Die zal gevestigd zijn in de Stadsfeestzaal. De opbouw is voorzien begin september. Tegen eind september zal de winkel openen. (ADA)