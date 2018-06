"Zelfs blauwhelmen in Mali eten onze sauzen" Familiebedrijf genomineerd voor Vlaamse prijs 'Leeuw van de Export' KRISTOF DE CNODDER

30 juni 2018

02u31 0 Wijnegem Als familiebedrijf de wereld veroveren: het is er weinigen gegeven. Manna Foods - genomineerd voor de Vlaamse prijs 'Leeuw van de Export' - bewijst dat het kan. "Tot in Angola en Mauritius kennen ze onze sauzen", zegt de trotse directie van de Schotense onderneming.

Manna Foods heeft een productie-eenheid in Schoten en kantoren in Wijnegem. Op die laatste locatie ontvangen algemeen directeur Sylvie Van den Broeck en commercieel directeur Hans Van de Venster ons. In de inkomhal hangt een ingekaderde uitspraak van wijlen Henri Van den Broeck, overgrootvader van Sylvie en stichter van Manna: 'Dat gaat niet, bestaat niet'. Met die spreuk in het achterhoofd trok Manna acht jaar geleden de wijde wereld in.





"In België draaiden we op dat moment een stabiele en mooie omzet, maar we waren naar onze zin iets te afhankelijk van een paar grote klanten", zegt Sylvie Van den Broeck. "Bovendien waren in eigen land de groeimogelijkheden beperkt, want de afzetmarkt is natuurlijk niet zo groot. We trokken onze stoute schoenen aan en gingen meer inzetten op export. Dat legde ons geen windeieren. In 2010 haalden we een dik miljoen euro uit onze buitenlandse handel, tegenover een kleine achttien miljoen nu. Onze totale jaaromzet ging in die periode van achttien naar veertig miljoen."





Zo'n succes komt niet zomaar uit de lucht vallen, neem ik aan?

Hans Van de Venster: "In het begin moet je proberen naam te maken in het buitenland. Dat deden we door naar grote voedingsbeurzen te trekken, bijvoorbeeld in Dubai. Vervolgens komt het er op aan om snel te handelen als er potentiële klanten interesse tonen. Op dat vlak is het een voordeel dat Manna een no-nonsense familiebedrijf is. Omdat alles in klein comité wordt beslist, kunnen we kort op de bal spelen. Tegelijk moet ik toegeven dat we in het begin een paar keer tegen de muur zijn gelopen. In bepaalde landen zijn de importregels bijzonder streng. Er zijn ooit containers van ons teruggestuurd uit het Midden-Oosten omdat er bij wijze van spreken een komma verkeerd stond op onze etiketten. En we zijn ook een paar keer opgelicht geweest. Maar we hebben doorgezet en daar zijn we nu blij om."





Jullie produceren warme en koude sauzen. Welke zijn het meest in trek in het buitenland?

Van de Venster: "De koude. Het is moeilijk om een bolognaisesaus te verkopen in Bologna (lacht). Nee serieus, als Belgen scoren we vooral met onze frietsauzencultuur. Wij hebben zo'n dertig verschillende smaken, terwijl ze elders vaak alleen ketchup en mayonaise kennen. Daar komt bij dat de Belgische mayonaise hoog staat aangeschreven. Om een voorbeeld te geven: in de grote hotels op Mauritius gebruikten de chefs tot voor enkele jaren Franse mayonaise. Nadat ze de onze geproefd hadden, zijn ze allemaal overgeschakeld."





Leveren jullie naast Mauritius nog aan andere 'exotische' landen?

Van de Venster: "Panama is er heel recent nog bij gekomen. Onlangs leverden we ook aan de VN-blauwhelmen in Mali. En Angola is een vrij groot afzetgebied. Daar verkopen we meer dan honderd volle containers per jaar en zijn we zelfs marktleider. In totaal bereiken we momenteel een zestigtal landen, vooral in Europa, West-Afrika en het Midden-Oosten. Een volgende uitdaging ligt in het Verre Oosten en Latijns-Amerika. Aan de Verenigde Staten wagen we ons voorlopig niet. Daar dwepen ze met hun eigen 'real mayo', waar in feite niks echt aan is. Voorlopig lijkt het ons onbegonnen werk om daar door te breken."





Jullie producten 'veramerikaniseren' doen jullie niet. Hebben jullie subtiele smaakverschillen in andere landen?

Van de Venster: "Jawel. In het ene land wil men de mayonaise zoeter of geler dan in het andere. Soms zit er meer olie of ei in. Met dat soort voorkeuren moet je rekening houden. Ook bij de andere sauzen, trouwens. Er kan een behoorlijk verschil op zitten per land."





Jullie zijn minder bekend dan bijvoorbeeld Devos & Lemmens. Reclamebudgetten?

Van den Broeck: "Inderdaad, wij hebben niet de budgetten om ons via grote reclamecampagnes te profileren. Wij moeten creatief zijn en zetten nogal in op de sociale media. In het buitenland zien we Devos & Lemmens zelfs niet als concurrent. De Belgische sausmerken versterken mekaar."





Devos & Lemmens ging jaren geleden over in buitenlandse handen. Jullie zijn nog een authentiek Antwerps bedrijf.

Van den Broeck: "En daar zijn we fier op. We houden er aan hier te blijven produceren. Produceren in een land waar de lonen lager liggen, is niet aan de orde omdat we minder controle zouden hebben over de kwaliteit. We tellen zo'n 110 personeelsleden en door onze groei moeten er nog bij komen. Vanaf september beginnen we met een vaste weekendploeg."





Mogen we jullie veel succes wensen voor de 'Leeuw van de Export'? Op 19 september weten we of jullie deze trofee hebben gewonnen.

Van den Broeck: "Het was al een mooie verrassing dat we bij de drie genomineerden zijn in de categorie middelgrote en grote bedrijven. We willen de Vlaamse instelling Flanders Investment & Trade (FIT) bedanken voor de steun bij onze eerste buitenlandse stapjes."