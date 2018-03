"Voor mij geen saaie begrafenis" EDDY MAES (66) HEEFT UITGEZAAIDE KANKER EN GEEFT AFSCHEIDSFEEST DAVID ACKE

02u36 0 Wijnegem Het leven is een feest en zo moet het ook eindigen. Dat is het motto van Eddy Maes (66). De voormalige uitbater van taverne Gasthof Den Haas in Deurne heeft niet lang meer te leven. Uitgezaaide kanker luidde het verdict twee weken geleden. Maar van treuren wil hij niet weten. "Ik wil nog één groot feest houden. Mijn afscheidsfeest. Voor mij geen saaie begrafenis!"

Nooit ziek zijn geweest in je leven en plots horen dat je niet lang meer te leven hebt. Voor velen onder ons zou dat een geweldige shock met zich meebrengen maar niet voor uberoptimist Eddy Maes (66). De kanker heeft Eddy's lichaam volledig in zijn greep. "Het kan vandaag gedaan zijn, volgende week misschien. Het zal in elk geval niet lang meer duren", zegt hij heel nuchter. "Maar ik ben niet bang. Ik ben nooit bang geweest." De voormalige uitbater van taverne Gasthof Den Haas in Deurne zegt alles uit het leven gehaald te hebben en is van plan dat tot zijn laatste zucht te doen. Daarom organiseert hij vandaag nog een groot feest. "Ik wil geen saaie begrafenis waar getreurd wordt met daarna een doodse koffietafel. Waar ik dan zelf niet eens bij kan zijn. Ik wil een feest, gelach en een goed pintje aan de toog met vrienden en collega's. Het is al erg genoeg hé."





Geen cadeaus

Iedereen is welkom "maar ik hoef geen cadeaus. Ik ben er volgende week misschien niks meer mee." Zijn zoon Ron en zijn kleinkinderen hebben wel een speciale doos gemaakt waarin iedereen een vrije bijdrage mag leveren. In ruil krijg je een bonnetje om te drinken.





Speciaal voor het feest kreeg hij een nieuwe elektrische gitaar van Ron. "Ik ben muzikant hè. Zanger, gitarist, toetsenist, noem maar op. Op het feest ga ik nog drie eigen nummers spelen. Deze gitaar is wat lichter. De laatste tijd heb ik wat last van mijn rug", vertelt Eddy alsof er verder niets aan de hand is. "Vroeger sprong ik direct recht maar dat zit er vandaag niet meer in."





In de eerste week van januari van dit jaar kreeg Eddy plots last van felle jeuk. "Het voelde alsof er overal mieren over mijn lichaam liepen. Ik krapte tot bloedens toe. Twee weken geleden hield ik het niet meer. Ik zei tegen mijn partner Diana dat ik naar het ziekenhuis wilde." Daar zagen ze meteen dat er iets ernstig aan de hand was. "De dokters zeiden me dat ik gerust even naar huis mocht gaan omdat de onderzoeken wel wat tijd in beslag gingen nemen. Toen dacht ik, hier is iets ernstig aan de hand", vertelt Diana. Het verdict was hard: uitgezaaide kanker. "Eigenlijk mocht ik het ziekenhuis niet verlaten. Ze wilden mij naar palliatieve sturen maar dat zag ik niet zitten. Ik wil doen wat ik graag doe tot het einde", zegt een strijdlustige Eddy.





Het feest gaat door in het zaaltje van Bistro4, Sint-Camillusstraat 17 in Wilrijk. Vanaf 20 uur is iedereen er welkom om samen met Eddy het leven te vieren.