‘t Gasthuis zoekt uitbaters voor tijdens zomer ADA

27 november 2018

17u45 0

Het gemeenschapscentrum ’t Gasthuis zoekt voor 2019, 2020 en 2021 een uitbater die tijdens de zomermaanden een cultureel programma met kleine activiteiten voor een ruim publiek wil organiseren en daarnaast de foyer en het terras uitbaat. Zowel privé-uitbaters als verenigingen kunnen ingaan op dit aanbod. Verenigingen kunnen hiervoor samenwerkingen aangaan met anderen en een gezamenlijk voorstel indienen.

Geïnteresseerden kunnen hun voorstel nog tot 30 december 2018 indienen per brief naar VZW ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 bus 1, 2110 Wijnegem of per mail naar vrijetijd@wijnegem.be. De precieze voorwaarden kan je opvragen via vrijetijd@wijnegem.be of 03 288 21 84.